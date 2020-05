Vita cuore battito è il film stasera in tv martedì 26 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vita cuore battito film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 marzo 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Sergio Colabona

CAST: Monica Lima, Enzo Iuppariello, Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Gennaro Scarpato, Maria Bolignano

DURATA: 93 Minuti

Vita cuore battito film stasera in tv: trama

Enzo e Monica sono due napoletani trentenni fidanzati entrambi con un lavoro stabile. Enzo infatti è commesso in un negozio di abbigliamento e Monica lavora come parrucchiera estetista. Enzo gioca in una bisca clandestina e vince un terno a lotto che metteva in palio sia una parte in soldi sia un viaggio culturale con visita a musei, monumenti, concerti lirici e incontri di meditazione. Enzo e Monica così partono insieme a Gino come guida turistica ma tutto si fa difficile quando i due devono fare i conti con la propria ignoranza che “fa a pugni” con i contesti nei quali si trovano.

Vita cuore battito film stasera in tv: curiosità

Enzo Luppariello e Monica Lima formano il duo comico Arteca, diventato famoso grazie alla trasmissione Made In Sud di Rai 2.

Vita cuore battito streaming

Vita cuore battito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Vita cuore battito film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=5oxJslNAUL4

