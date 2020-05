10000 AC è il film stasera in tv 27 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

10000 AC film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 10000 BC

USCITO IL: 14 marzo 2008

GENERE: Avventura

ANNO: 2008

REGIA: Roland Emmerich

CAST: Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow, Junior Oliphant, Louise Tu’u, Mona Hammond, Gabriel Malema, Mark Simmons, Kristian Beazley, Suri van Sornsen, Boubacar Badaine, Charles Baloyi, Hannah Westbury

DURATA: 109 Minuti

10000 AC film stasera in tv: trama

Un giovane cacciatore di una tribù preistorica intraprende un viaggio sino ai confini del mondo per salvare l’amata, rapita da una banda di misteriosi signori della guerra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

10000 AC film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state effettuate in Namibia, Sudafrica, Thailandia e Nuova Zelanda.

Gli animali preistorici sono stati realizzati interamente in digitale.

Il nome del protagonista D’Leh è la parola tedesca “Held” scritta al contrario. Significa eroe.

La costellazione chiamata “simbolo del guerriero” nel film è Orione. E’ stata usata anche in un altro film, Stargate, in cui giocava un ruolo fondamentale per decifrare i simboli antichi.

10000 AC film streaming

10000 AC streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

10000 AC film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/PIi99y9CW7s

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili