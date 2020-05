Ore 15:17 Attacco al treno è il film stasera in tv 27 maggio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ore 15:17 Attacco al treno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The 15:17 to Paris

DATA USCITA: 8 febbraio 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone

DURATA: 94 minuti

Ore 15:17 Attacco al treno film stasera in tv: trama

La sera del 21 agosto del 2015 il treno Thalys 9364 diretto a Parigi subisce un tentato attacco terroristico. La notizia divulgata dai media colpisce l’opinione pubblica del mondo intero. Ma per fortuna l’attacco terroristico viene sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio turistico attraverso l’Europa. Clint Eastwood racconta in questo suo nuovo film il fatto reale attraverso le storie delle vite di questi tre amici, dalle loro infanzie problematiche alla ricerca del loro posto nel mondo. Poi si arriva alla descrizione della serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l’attacco. Una esperienza durissima che ha consolidato la loro amicizia e ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ore 15:17 Attacco al treno film stasera in tv: recensione

Un film imperdibile con un Clint Eastwood che si conferma uno dei più grandi cineasti viventi. All’età di ottantasette anni ha realizzato un suo nuovo lavoro ricco di freschezza e coraggio. Clint Eastwood affronta argomenti profondi e di estrema attualità con grande franchezza e inoltre ha coraggiosamente utilizzato come attori principali proprio quelle persone che hanno vissuto il tragico evento sulla propria pelle.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, i veri protagonisti di quest’agghiacciante vicenda, sono stati guidati nella recitazione in modo magistrale da Eastwood che li ha portati a fornire una interpretazione di qualità e immediato realismo. La storia è assolutamente ben scritta e presenta un grande ritmo narrativo in grado di coinvolgere il pubblico nell’incredibile vicenda di questi tre amici che, con tenacia, fortuna e micidiale istinto, hanno sventato un pericoloso attacco terroristico e salvato centinaia di persone.

Ore 15:17 Attacco al treno film stasera in tv: curiosità

Spencer Stone (membro dell’Air Force statunitense), Anthony Sadler e Alek Skarlatos (membro della Guardia Nazionale dell’Oregon) nel film interpretano se stessi.

In Italia il film esce l’8 febbraio 2018 mentre negli Stati Uniti il 9 febbraio 2018

Negli Stati Uniti il film aveva ricevuto inizialmente il Rating-R che comporta il divieto alla visione ai minori. Clint Eastwood ha fatto ricorso vincendolo e ottenendo una classifica PG-13 (vietato ai minori di 13 anni).

La sceneggiatura di Dorothy Blyskal è basata sul libro di Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.

Eastwood ha anche prodotto la pellicola, insieme a Tim Moore, Kristina Rivera e Jessica Meier. Il produttore esecutivo del film è Bruce Berman.

I collaboratori del regista hanno spesso lavorato con lui: Tom Stern è stato direttore della fotografia in 13 film di Eastwood; Deborah Hopper, ha curato i costumi di 17 lavori di Eastwood e Blu Murray si è occupato del montaggio di Sully. Kevin Ishioka, che ha collaborato in Sully e in Dunkirk, è lo scenografo della produzione.

Ore 15:17 Attacco al treno streaming

Ore 15:17 Attacco al treno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ore 15:17 Attacco al treno film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=-J6axLCa-Ao

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili