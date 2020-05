Air Force One film stasera in tv 28 maggio: cast, trama, streaming

Air Force One è il film stasera in tv 28 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Air Force One film stasera in tv: cast

La regia è di Wolfgang Petersen. Il cast è composto da Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, Xander Berkeley, Donna Bullock, Elya Baskin, William H. Macy, Levan Uchaneishvili, Jürgen Prochnow, Dean Stockwell, David Vadim.

Air Force One film stasera in tv: trama

Di ritorno da una visita ufficiale a Mosca, l’aereo presidenziale viene preso in ostaggio da un gruppo di terroristi. Ma il Presidente degli Stati Uniti (Harrison Ford) non si perde d’animo…

Air Force One streaming

Air Force One streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Air Force One film stasera in tv: trailer

