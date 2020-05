Hunger Games Il Canto Della Rivolta parte 2 è il film stasera in tv giovedì 28 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunger Games Il Canto Della Rivolta 2: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

DATA USCITA: 19 novembre 2015

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2015

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Willow Shields, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland.

DURATA: 137 Minuti

Hunger Games Il Canto Della Rivolta 2: trama

Tutta Panem è in guerra totale. La resistenza si sta facendo sotto. I distretti ribelli sono ormai tutti riuniti sotto un’unica bandiera e sta per iniziare la marcia verso Panem. Katniss è al comando e con lei ci sono i suoi più cari amici tra cui anche Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) e Peeta (Josh Hutcherson). La squadra del Distretto 13 ha la missione di liberare i cittadini di Panem e cercare di uccidere il Presidente Snow, che vuole distruggere Katniss ad ogni costo. La ragazza dovrà affrontare il Presidente Snow (Donald Sutherland) in uno scontro finale. Non senza aver prima aver affrontato con i suoi trappole mortali, furiosi nemici e aver fatto scelte morali più difficili di una battaglia in arena.

Hunger Games Il Canto Della Rivolta 2: curiosità

La sceneggiatura è di Peter Craig e Danny Strong.

Il film è la trasposizione cinematografica della seconda parte del terzo romanzo Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins. Costituisce l’ultima opera cinematografica della trilogia Hunger Games ed è l’unica ad essere stata distribuita a livello internazionale nel formato 3D.

Katniss è un personaggio ispirato alla figura dell’eroe della mitologia greca Teseo, che sconfisse il Minotauro. Le analogie con la storia antica sono molte a partire dai nomi dei personaggi (Cato, Caesar, Senaca, Claudius, Atala, Cinna e Brutus) e al fatto che Atene, quando era sotto il dominio di Creta, doveva inviare ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle in sacrificio per il mostruoso Minotauro.

Tre degli attori principali (Lawrence, Hutcherson e Liam Hemsworth) hanno dovuto tingersi i capelli per rispettare le descrizioni dei loro personaggi. L’attrice da bionda è divenuta castana, mentre Liam se li è scuriti e Josh invece è diventato biondo.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 2 streaming

Hunger Games Il canto della rivolta parte 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hunger Games Il Canto Della Rivolta 2: trailer

