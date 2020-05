Morte sulla scogliera è il film stasera in tv giovedì 28 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Morte sulla scogliera film stasera in tv: cast

La regia è di Thomas Berger. Il cast è composto da Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock, Hanno Friedrich, Timo Hack, Bernadette Heerwagen.

Morte sulla scogliera film stasera in tv: trama

Nella tranquilla cittadina di Nordholm, a distanza di quattro anni dall’omicidio di una studentessa di nome Jenni, Simon Kessler, il nuovo capo della polizia, e il commissario Hella Christensen, devono investigare su un nuovo caso: la morte di Jakob Thomsen trovato senza vita in fondo alla scogliera. Tutti avanzano l’ipotesi di suicidio, ma la misteriosa sparizione della moglie Anna e della figlia Lilly, gettano nuovi dubbi sulla vicenda.

L’unico componente della famiglia che è ancora nei paraggi è Tom, convinto che il padre non avrebbe mai potuto compiere di sua spontanea volontà un tale gesto. Tuttavia, mentre le indagini proseguono, la comunità cittadina non fa che rendere il caso sempre più incerto e dubbioso tra bugie, macchinazioni e segreti… SCOPRI LA TRAMA DEL PRIMO CAPITOLO

Morte sulla scogliera streaming

Morte sulla scogliera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

