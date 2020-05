VIVI E LASCIA VIVERE ULTIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 28 maggio 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della sesta e ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Vivi e lascia vivere ultima puntata: trama e anticipazioni 28 maggio 2020

Vivi e lascia vivere quinta puntata – episodio 11 La minaccia. Laura è ancora in forte difficoltà, dopo aver ricevuto una brutta notizia. Corre in ospedale insieme a tutta la famiglia ed è in ansia per la salute di suo figlio Giovanni. Toni nel suo nascondiglio viene a sapere dell’incidente del ragazzo e decide di rischiare pur di rivederlo, infatti si sente legato a Giovanni come a un figlio. Renato, il marito dato per morto e ricomparso all’improvviso, finalmente riparte, mentre Laura incontra qualcuno che le fa uno spaventoso ricatto.

Vivi e lascia vivere quinta puntata – episodio 12 L’addio. L’attività di Laura e delle sue amiche è fortemente a rischio, si salverebbero solo cedendola, ma le donne non vogliono: quella è ormai la loro ragione di vita. Stranamente, la più debole appare proprio Laura: è sotto ricatto, ha paura per sé stessa e per i suoi figli, e decide di fare quello che le viene chiesto. Ma qualcosa di inatteso l’aspetta.

Vivi e lascia vivere streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

