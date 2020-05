Arac Attack Mostri a otto zampe è il film stasera in tv venerdì 19 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Arac Attack film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Eight Legged Freaks

GENERE: Azione, Horror, Fantascienza

ANNO: 2002

REGIA: Ellory Elkayem

CAST: David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra, Scarlett Johansson, Doug E. Doug, Rick Overton, Leon Rippy, Matt Czuchry, Jay Arlen Jones, Eileen Ryan, Don Champlin

DURATA: 128 Minuti

Arac Attack film stasera in tv: trama

Migliaia di piccoli ragni esotici vengono casualmente in contatto con alcuni rifiuti tossici. Un fusto metallico infatti pieno di rifiuti tossici disperde il suo contenuto sul terreno dove un entomologo alle prime armi raccoglie esemplari di ragni. Gli animali conservati in un terrarium cominciano a subire delle mutazioni a causa dell’agente tossico che hanno assimilato. Il loro organismo comincia a modificarsi in maniera terribilmente mostruosa. Ben presto si trasformano in esseri giganteschi e insaziabili. Sarà un gruppo di coraggiosi abitanti della tranquilla cittadina mineraria che affronteranno i terrificanti animali combattendo una battaglia in attesa dell’arrivo dell’esercito americano…

Arac Attack film stasera in tv: curiosità

Il film è di fatto un omaggio ai grandi classici del cinema di fantascienza anni cinquanta.

La pellicola si ispira al corto Larger Than Life dello stesso regista Ellory Elkayem.

Arac Attack streaming

Arac Attack streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Arac Attack film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/82LYP2IvPzA

Stasera in TV sui social

