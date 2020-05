Ciao Darwin torna stasera in tv sabato 30 maggio 2020 in onda su Canale 5. L’edizione Ciao Darwin La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna in replica sulla rete Mediaset. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ciao Darwin Bucatini vs Integratori: anticipazioni puntata 30 maggio 2020

A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi famosi. Tra le prove storiche divertentissime ritroveremo a spasso nel tempo, la prova di coraggio, il defilé, l’esibizione di canto, il faccia a faccia e la celebre prova finale nei cilindroni che si riempiono d’acqua. Giudicheranno i concorrenti le 200 persone che comporranno il pubblico in studio.

Questa sera le due squadre saranno Bucatini contro Integratori capitanate da Francesca Cipriani e Maddalena Corvaglia. Se da un lato vedremo quelli che si godono i piaceri della tavola senza sensi di colpa (ossia i Bucatini), dall’altra parte ci saranno quelli molto attenti alla linea, al fitness e all’alimentazione (ossia gli Integratori).

