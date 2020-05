La notte brava del soldato Jonathan è il film stasera in tv sabato 30 maggio 2020 in onda in seconda serata su rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La notte brava del soldato Jonathan film stasera in tv: cast

La regia è di Don Siegel. Il cast è composto da Clint Eastwood, Charles Briggs, Darleen Carr, Pamelyn Ferdin, Peggy Drier, Pattye Mattick, Mae Mercer, Geraldine Page, Joanne Harris, Elizabeth Hartman, Melody Thomas.

La notte brava del soldato Jonathan film stasera in tv: trama

Il soldato Jonathan, rimasto ferito in battaglia, viene accolto in un collegio femminile dove la direttrice, un’insegnante e una ragazza si prendono cura di lui. Le tre finiscono con l’innamorarsene e tra di loro sorgono inevitabili rivalità. Jonathan, unico gallo del pollaio, crede di poter imporre la legge del maschio su tutte le abitanti del college. Ma ha sbagliato i conti…

La notte brava del soldato Jonathan streaming

La notte brava del soldato Jonathan streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La notte brava del soldato Jonathan film stasera in tv: trailer

