Lupin III e l’elusività della nebbia film stasera in tv: trama, curiosità, streaming

Lupin III e l’elusività della nebbia è il film stasera in tv sabato 30 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III e l’elusività della nebbia film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Kiri no eryūshivu

GENERE: Animazione

ANNO: 2007

REGIA: Toshihiko Masuda

DURATA: 92 minuti

Lupin III e l’elusività della nebbia film stasera in tv: trama

Alla ricerca di un misterioso “tesoro”, di cui parla un’antica leggenda, Lupin, Jigen, Goemon e l’invitabile Zenigata, vengono risucchiati da una macchina del tempo e rimandati indietro di cinquecento anni. Inventore della macchina è Mamoh, uno scienziato pazzo, venuto dal futuro (ovvero dall’anno 2854) per eliminare Lupin, perchè un suo discendente (Lupin XXXIII) gli ha soffiato la ragazza (ovviamente una discendente di Fujiko). La vicenda si snoda, nel medioevo giapponese, fra regnanti buoni, consiglieri perfidi e sanguinari, e due popoli in guerra. Il tesoro e’ ammantato di mistero: all’inizio si pensa che si tratti di un gioiello, poi di una pietra che consente di viaggiare nel tempo e infine sembra possa essere la macchina del tempo stessa…

Lupin III e l’elusività della nebbia film stasera in tv: curiosità

Si tratta del diciannovesimo speciale televisivo giapponese dedicato al ladro gentiluomo.

E’ stato il primo lungometraggio su Lupin III realizzato in 16:9.

Il film è di fatto un remake dell’episodio 13 della prima serie tv intitolato Una sfida dal futuro, conosciuto anche come La statua d’oro. Il rifacimento è stato effettuato in occasione del 40º anniversario della nascita di Lupin III.

All’inizio, quando la polizia insegue la banda diel protagonista, possiamo vedere un camion con l’insegna rappresentante il video della principessa Clarisse dallo speciale Il castello di Cagliostro.

Lupin III e l’elusività della nebbia streaming

Lupin III e l'elusività della nebbia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Lupin III e l’elusività della nebbia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=21OXHjW51lU

