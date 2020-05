Le ali della libertà è il film stasera in tv domenica 31 maggio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le ali della libertà film stasera in tv: cast

La regia è di Frank Darabont. Il cast è composto da Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown, Gil Bellows, Mark Rolston, James Whitmore.

Le ali della libertà film stasera in tv: trama

Andy Dufresne, vice-direttore di Banca del New England, viene ingiustamente condannato a due ergastoli per l’uccisione della moglie e del suo amante. Imprigionato nel carcere di Shawshank, deve affrontare gli scontri con gli altri carcerati, con le violente guardie e con il direttore corrotto. Lentamente riuscirà ad entrare nelle grazie di quest’ultimo aiutandolo a risolvere questioni personali più o meno lecite e ottenendo così condizioni di vita nella struttura penitenziaria sempre più vantaggiose. Un barlume di speranza, intanto, si fa largo nel suo futuro. Forse c’è la possibilità che il suo caso si possa riaprire in modo da permettergli di dimostrare la sua innocenza. Ma il direttore fa di tutto per evitare di perdere Andy…

Le ali della libertà film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, inserito nella raccolta Stagioni diverse.

La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi come le candidature agli Oscar e Golden Globes, specialmente per l’interpretazione di Morgan Freeman.

Stephen King considera questo come uno dei migliori adattamenti cinematografici di una suo lavoro letterario.

Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman e Robert Redford sono stati considerati per la parte di Red. Nel romanzo Red è un irlandese bianco di mezza età con i capelli rossi ingrigiti. Tuttavia, Frank Darabont ha sempre avuto in mente Morgan Freeman per il ruolo, a causa della sua presenza autorevole, comportamento e voce profonda. La risposta di Red, “Forse è perché sono irlandese”, alla domanda di Andy sul suo soprannome è stata mantenuta nel film come uno scherzo.

Le ali della libertà streaming

Le ali della libertà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le ali della libertà film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

