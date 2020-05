Torna domenica 31 maggio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 31 maggio 2020

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso durante la prima parte la conduttrice seguirà le nuove disposizioni e metterà al centro della puntata l’emergenza Coronavirus. Nella seconda parte si parlerà di gossip e, nonostante gli ospiti per ora siano top secret, sappiamo attraverso lo rivelazioni della conduttrice che interverrà Loredana Lecciso per raccontare del suo recente ricongiungimento con Albano. Per maggiore sicurezza tutti gli ospiti che interverranno saranno in collegamento da casa e non in studio.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D'Urso Live Non è la D'Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

