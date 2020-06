Dunkirk è il film stasera in tv lunedì 1 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dunkirk film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 31 agosto 2017

GENERE: thriller / azione / guerra

ANNO: 2017

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, James D’Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell

Dunkirk film stasera in tv: trama

Dunkirk inizia con centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, le truppe si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro. La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF, infatti, si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio. Mettono tutti così a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito.

Dunkirk film stasera in tv: curiosità

Al suo debutto sul grande schermo troviamo Harry Styles, ex membro degli One Direction.

La struttura narrativa del film si sviluppa in tre punti di vista: sulla spiaggia con la fanteria (dove agiscono Fionn Whitehead e Harry Styles), l’evacuazione della Marina (con Cillian Murphy e Mark Rylance che mostrano come i civili partirono per salvare i militari) e in aria (con Tom Hardy protagonista del combattimento aereo).

Alla premiere londinese del film hanno partecipato alcuni sopravvissuti dei reali eventi storici avvenuti a Dunkerque.

Dunkirk streaming

Dunkirk streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dunkirk film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=gYQ1d3Rgo5w

Stasera in TV sui social

