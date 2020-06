Mister Hula Hoop è il film stasera in tv lunedì 1 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mister Hula Hoop film stasera in tv: cast

La regia è di Joel Coen, Ethan Coen. Il cast è composto da Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh, Paul Newman, Charles Durning, Steve Buscemi, Bruce Campbell, Bill Cobbs, Joe Grifasi, John Mahoney, Peter Gallagher, Roy Brocksmith, John F. Seitz, Jim True-Frost, Noble Willingham.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mister Hula Hoop film stasera in tv: trama

New York, 1958. Dopo la morte per suicidio del proprietario, Waring Hudsucker, il consiglio delle Hudsucker Industries assume come presidente l’incauto giovane laureato Norville Barnes, di Muncie, per farlo diventare capro espiatorio di una situazione finanziaria difficile. Ma il piano fallisce quando Norville inventa l’hula hoop…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mister Hula Hoop film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in concorso al 47º Festival di Cannes.

Il ruolo di Sidney Mussburger (andato a Paul Newman) era stato offerto a Clint Eastwood, mentre era stato considerato anche Jack Nicholson.

Il cast del film include tre vincitori di Oscar: Tim Robbins, Paul Newman e Thom Noble.

Mister Hula Hoop streaming

Mister Hula Hoop streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mister Hula Hoop film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili