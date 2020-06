LA CATTEDRALE DEL MARE TERZA PUNTATA. Martedì 2 giugno 2020 torna su Canale 5 la fiction spagnola intitolata in originale La catedral del mar. Scopri trama e anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Cattedrale del Mare terza puntata: trama e anticipazioni 2 giugno 2020

La Cattedrale del Mare trama episodio 5 Noi siamo come loro. Dopo il salvataggio di due bambini, Arnau riceve come ricompensa una nuova carriera remunerativa.

La Cattedrale del Mare trama episodio 6 Segreti. Dopo aver rischiato di morire, Arnau comincia a guardare Mar con occhi diversi, ma re Pedro ha altri piani per lui. Aledis scopre che Arnau è vivo.

La Cattedrale del Mare streaming

La Cattedrale del Mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

