Prima Di Lunedì è il film stasera in tv 2 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Prima Di Lunedì film stasera in tv: cast

La regia è di Massimo Cappelli. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella, Andrea Di Maria, Sandra Milo, Sergio Muniz, Antonio Guerriero.

Prima Di Lunedì film stasera in tv: trama

Siamo in una Torino estiva e deserta, Marco e Andrea, amici legati da Penelope, sorella di Andrea ed ex di Marco sono a bordo della Volvo guidata da Marco. Penelope sta per sposarsi e Marco non è stato invitato ed è impegnato in una discussione per convincere l’amico che non gli importa nulla del matrimonio e di Penelope. Nella foga si scontra con una 500 guidata da Carlito (Vincenzo Salemme), un ricco e strano signore alla guida della 500 verde, una delle tante che possiede.

Carlito propone a Marco al posto del risarcimento danni di fare un lavoro per lui molto semplice: portare un gigantesco uovo pasquale (con sorpresa) da Torino a Torre del Greco, accompagnato dall’amico e dalla sorella di Andrea, Penelope. Ai ragazzi si unirà Chanel (Sandra Milo), un’ottantenne francese che Andrea ha conosciuto su Internet e di cui si è invaghito credendola un’avvenente coetanea. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Prima Di Lunedì streaming

Prima Di Lunedì streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Prima Di Lunedì film stasera in tv: trailer

