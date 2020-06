Animal Il segreto della Foresta è il film stasera in tv 3 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Animal Il segreto della Foresta film stasera in tv: cast

La regia è da Brett Simmons. Il cast è composto da Thorsten Kaye, Paul Iacono, Elizabeth Gillies, Joey Lauren Adams.

Animal Il segreto della Foresta film stasera in tv: trama

Un gruppo di ragazzi va a fare una scampagnata in montagna all’aria aperta per raggiungere un lago, nuotare e divertirsi insieme. All’improvviso si percepisce una presenza, qualcosa di grosso, forse un animale con artigli. L’essere comincia a dare la caccia ai membri della comitiva. Tutti scappano correndo e urlando finchè, quando ormai è buio, i ragazzi arrivano ad una baita. La baita è chiusa, ma all’interno ci sono degli adulti e i ragazzi li pregano di farli entrare.

Da dentro la baita riescono a telefonare e a chiamare la polizia che però non crede alla loro versione di un mostro pronto a divorarli. Ma il mostro è un essere intelligente, conosce la zona, conosce la casa e i diversi ingressi dove fare agguati. Previene ogni mossa degli umani con acume e lì porta alla paranoia e alla disperazione. Cadono uno ad uno tentativo dopo tentativo finchè non decidono di combattere questo maledetto mostro in una epica battaglia finale.

Animal Il segreto della Foresta streaming

Animal Il segreto della Foresta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Animal Il segreto della Foresta film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=rdl2GTHl2Cw

