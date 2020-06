NERO A METÀ TERZA PUNTATA. Mercoledì 3 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con diretta da Marco Pontecorvo. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà terza puntata: trama e anticipazioni 3 giugno 2020

Nero a Metà terza puntata episodio 5 Sorelle. Carlo e Malik indagano sulla morte di una giovane donna ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Il caso, apparentemente di facile soluzione, si trasformerà presto in un veto rompicapo, Alba e Malik tengono segreta la loro relazione, mentre Cristina sembra intenzionata a vedere la casa di sua madre, quella in cui da anni incontra segretamente Carlo. In commissariato, un malore della Repola desta la preoccupazione di Cantabella. Carlo intanto scopre nuovi dettagli sul caso Bosca.

Nero a Metà terza puntata: trama e anticipazioni 3 giugno 2020

Nero a Metà terza puntata episodio 6 Per amore. Alba ritrova il cadavere di un giovane uomo in una macchina incidentata. Il modo poco ortodosso in cui Carlo gestisce questo caso lascia perplesso Malik. Nel frattempo Cristina decide di lasciare il marito. Bianca, la fidanzata di Cantabella, si fa sempre più gelosa della Repola. La Carta pressa Malik affinché accetti di indagare su Carlo.

Nero a Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

