Passione senza regole è il film stasera in tv 3 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Passione senza regole film stasera in tv: cast

La regia è di Elizabeth Allen Rosenbaum. Il cast è composto da Nick Jonas, Dermot Mulroney, Kevin J. O’Connor, Paul Sorvino, Marc Macaulay, Isabel Lucas, Kandyse McClure, Graham Rogers, David Sherrill, Alex ter Avest, Kaitlyn Ervin, Kiki Harris, Fred Galle, Jay Potter, Leon Pridgen.

Passione senza regole film stasera in tv: trama

Il giovane Doug Martin (Nick Jonas, uno dei Jonas Brothers) si trova in una località lacustre per le vacanze estive coi genitori. Durante la sua permanenza, si imbatte in Lena, avvenente e provocatrice moglie del suo vicino di casa, un imprenditore. I due cominciano una relazione travolgente, ma poi il marito di lei muore. E’ stata proprio Lena a ucciderlo, in seguito ad una violenta lite tra di loro. Da qui comincia per Doug un vero incubo.

Passione senza regole streaming

Passione senza regole streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Passione senza regole film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili