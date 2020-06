Vendetta Una storia d’amore è il film stasera in tv 3 giugno 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vendetta Una storia d’amore film stasera in tv: cast

La regia è di Johnny Martin. Il cast è composto da Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Eliana Bateman, Don Johnson, Joshua Mikel, Rocco Nugent.

Vendetta Una storia d’amore film stasera in tv: trama

A mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un difensore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare.

Vendetta Una storia d’amore streaming

Vendetta Una storia d’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vendetta Una storia d’amore film stasera in tv: trailer

