CHE DIO CI AIUTI 5 CAST. Dal 4 giugno 2020 torna in onda su Rai 1 la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Che Dio Ci Aiuti 5 cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1

Elena Sofia Ricci è Suor Angela

Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi

Gianmarco Saurino è Nico

Arianna Montefiori è Valentina Valpreda

Simonetta Columbu è Ginevra Alberti

Laura Adriani è Maria Galiardi

Cristiano Caccamo è Gabriele Mattei

Raniero Monaco di Lapio è Athos

Bianca Di Veroli è Emma

Matilde Manfredi è Daniela

Margherita Manfredi è Silvia

Ilaria Bernabei è Eugenia Venneri

Ilaria Spada è Teodora

Sergio Romano è Pietro Santoro

Simone Riccioni è Alessio

Maria Chiara Giannetta è Asia

Miriam Galanti è Lilia

Filippo Gattuso è Leonardo

Valeria Fabrizi è Suor Costanza

