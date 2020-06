Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno è il film stasera in tv giovedì 4 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Escape Plan 2: Hades

USCITA: 22 agosto 2018

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Steven C. Miller

CAST: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jesse Metcalfe, Jaime King, John Wesley Chatham

DURATA: 96 Minuti

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno film stasera in tv: trama

Ray Breslin (Sylvester Stallone), l’ingegnere civile collaudatore di prigioni di massima sicurezza, ha un nuovo incarico. Con lui collabora Trent Derosa ( Dave Bautista), un mercenario al soldo di chi paga di più, un uomo senza scrupoli. I due uomini seppur così diversi, hanno però in comune la passione per la precisione oltre che una naturale predisposizione alla competitività. Ray Breslin è al comando di una nuova squadra di esperti del settore. Tra i membri del gruppo c’è anche Shu Ren, un maestro di wing chun. Viene rapito e imprigionato all’interno di una prigione che assomiglia ad un labirinto futuristico. Qui gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere. Naturalmente Breslin non abbandona un membro della sua squadra. Così insieme a Trent Derosa e Hush (50 Cent) cerca di fare tutto il possibile per salvare il compagno.

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno film stasera in tv: recensione

Non è un film da non perdere e sembra essere prodotto con un gusto che ammicca al mercato d’Oriente. La trama è prevedibilmente e si sviluppa attraverso una serie di effetti speciali eccessivi come quantità e soprattutto di qualità scadente. La sceneggiatura non prevede mai momenti più leggeri che interrompano la frenesia dell’azione.

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il sequel del film del 2013 Escape Plan – Fuga dall’inferno

Sylvester Stallone ha molti progetti a cui sembra voglia partecipare. Si parla di Creed 2, Rambo 5, I Mercenari 4 e un paio di action minori.

Negli Stati Uniti il film non ha riscontrato il successo sperato. Infatti a fronte di un un budget stimato intorno ai venti milioni di dollari, ne ha incassati per ora solo quattordici milioni.

E’ stato annunciato Il terzo film della saga: Escape Plan 3 – La tana del diavolo. Nel cast dovrebbero essere riconfermati Sly, Dave Bautista, Jaime King, 50 Cent.

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno streaming

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Escape Plan 2 Ritorno all’Inferno film stasera in tv: trailer

