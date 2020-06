NEW AMSTERDAM 2. Arriva in chiaro su Canale 5 la seconda stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento giovedì 4 giugno 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo degli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 2 trama episodi 4 giugno 2020 su Canale 5

New Amsterdam 2 trama episodi 4 giugno 2020 episodio 10 Codice argento. Una detenuta di Rikers, eludendo la sorveglianza dell’ospedale, riesce ad introdursi in sala operatoria per uccidere una compagna di carcere.

New Amsterdam 2 trama episodi 4 giugno 2020 episodio 11 Nascosto dietro il mio sorriso. Max mette al bando tutti i dispositivi elettronici durante le visite ai pazienti. La decisione viene contestata duramente dal personale medico.

New Amsterdam 2 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

New Amsterdam: link utili