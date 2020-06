Notti Magiche è il film stasera in tv venerdì 5 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Notti Magiche film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Paolo Virzì

CAST: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Eugenio Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti, Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Ludovica Modugno, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Ornella Muti, Giancarlo Giannini, Fabrizio Berruti

DURATA: 125 Minuti

Notti Magiche film stasera in tv: trama

Italia ’90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina. Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Notti Magiche è il racconto della loro avventura trepidante nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano.

Notti Magiche: recensione

PUNTI FORZA: La pellicola è un giallo intriso di momenti tipici della commedia e di altri drammatici che mirano a commuovere lo spettatore. E’ una miscellanea di sorriso, di lacrime e di suspense.

CRITICITA‘: La fotografia digitale non è di grande qualità e la sceneggiatura non riesce a sostenere con efficacia la trama. Le storie vissute dai tre protagonisti non sono dettagliate e non riescono ad attrarre emotivamente lo spettatore. La recitazione degli attori è spesso manieristica (solo Giovanni Toscano dà una interpretazione del suo personaggio molto profonda).

Notti Magiche streaming

Notti Magiche streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Notti Magiche film stasera in tv: curiosità

Il film è ambientato a Roma nell’estate dei mondiali di calcio del 1990.

La pellicola è stata presentata in anteprima come evento speciale alla Festa del Cinema di Roma 2018.

Il poster del film è stato disegnato dallo stesso regista Virzì

Notti Magiche film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/R6BbF3v8HIg

