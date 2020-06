Asterix alle Olimpiadi è il film stasera in tv sabato 6 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Asterix alle Olimpiadi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Asterix aux Jeux Olympiques

USCITO IL: 8 febbraio 2008

GENERE: Azione, Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Frédéric Forestier, Thomas Langmann

ATTORI: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck Dubosc, Benoît Poelvoorde, José Garcia, Mónica Cruz, Adriana Karembeu, Michael Schumacher, Vanessa Hessler, Amélie Mauresmo, Jean Todt, Claudia Cardinale, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Elsa Pataky, David Beckham, Zinédine Zidane

DURATA: 117 Minuti

Asterix alle Olimpiadi film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Il Gallo di nome Alafolix si è perdutamente innamorato di una principessa greca, Irina che però dovrà diventare la moglie del figlio di Cesare, Bruto. Alafolix decide di andare in Grecia per vincere le olimpiadi e così conquistare il cuore dell’amata. Ma la squadra nazionale gallica non è particolarmente agguerrita e inoltre anche i Romani, e tra essi Bruto, vogliono uscire vincitori dei giochi olimpici. Per fortuna della squadra dei Galli fanno parte anche i due eroici galli Asterix e Obelix che devono aiutare Alafolix e gli altri Galli a vincere e nello stesso tempo smascherare Bruto pronto ad ingannare tutti giocando sporco pur di vincere e conquistare la mano e il cuore della principessa Irina.

Asterix alle Olimpiadi film stasera in tv: curioistà

Il film di produzione francese è il terzo episodio della saga ispirata ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo. Prima sono stati prodotti Asterix & Obelix contro Cesare e poi Asterix & Obelix – Missione Cleopatra e dopo sarà seguito da Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà.

Nel film fanno un cameo sportivi famosi come Michael Schumacher, Jean Todt, Amélie Mauresmo, Zinedine Zidane e David Beckham.

Nel cast troviamo anche il duo comico italiano Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Asterix alle Olimpiadi streaming

Asterix alle Olimpiadi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Asterix alle Olimpiadi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

