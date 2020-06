Il Risolutore A Man Apart film stasera in tv 6 giugno: cast, trama, streaming

Il Risolutore A Man Apart è il film stasera in tv sabato 6 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Risolutore A Man Apart film stasera in tv: cast

La regia è di F. Gary Gray. Il cast è composto da Vin Diesel, Timothy Olyphant, Larenz Tate, Geno Silva, Jacqueline Obradors.

Il Risolutore A Man Apart film stasera in tv: trama

Sean Vetter e Demetrius Hicks fanno parte di una piccola squadra di élite della polizia, la DEA, con il compito di sorvegliare, alle frontiere, il traffico di droga. I due agenti lavorano sotto copertura e da quasi 7 anni cercano di trovare il modo per incastrare il signore della droga messicano Guillermo “Memo” Lucero. Ma quando riescono a far arrestare il narcotrafficante Memo Lucero, si scatena una guerra fra bande rivali per prendere il suo posto rimasto vacante nella lucrosa attività di traffico di droga. Inoltre durante uno scontro a fuoco nelle strade di Los Angeles, viene assassinata la moglie di Sean che insieme al collega e amico Demetrius scopre che è stata uccisa in attuazione di un terribile piano architettato da un misterioso manovratore che si muove nell’ombra e che si fa chiamare Diablo. Inizia così una caccia ai colpevoli in cui desiderio di giustizia e vendetta si intrecceranno.

Il Risolutore A Man Apart streaming

Il Risolutore A Man Apart streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Risolutore A Man Apart film stasera in tv: trailer

