Lupin III Green vs Red film stasera in tv 6 giugno: trama, curiosità, streaming

Lupin III Green vs Red è il film stasera in tv sabato 6 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lupin III Green vs Red film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Green vs Red

GENERE: Animazione

ANNO: 2008

REGIA: Shigeyuki Miya

DURATA: 80 minuti

Lupin III Green vs Red film stasera in tv: trama

Yasuo, un giovane barista che si trasforma, all’occorrenza, in un abile ladruncolo, sta passando un brutto periodo: è depresso e insoddisfatto, anche perchè la sua fidanzata, Yukiko, una valida giornalista televisiva, l’ha lasciato. Per dare una svolta “eroica” alla sua vita, Yasuo si ispira al suo mito, Lupin III, e si lancia in una impresa degna appunto di Lupin: rubare un enorme diamante grezzo, detto il “cubo di ghiaccio”, e regalarlo a Fujiko (che si è, opportunamente, alleata con lui). Il travestimento di Yasuo è così perfetto che inganna anche Jigen e Goemon . Una cosa sola distingue i due Lupin: uno ha la giacca verde e l’altro rossa. Il gioco va a vanti per un bel po’ e nessuno riesce a capire, con certezza, quale sia il vero Lupin. Nel frattempo, si scopre che il cubo di ghiaccio non e’ un diamante, bensì una potentissima arma nucleare che una misteriosa organizzazione militare sta mettendo a punto, con la segreta complicità del Governo giapponese…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Lupin III Green vs Red film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo Original Anime Video giapponese che vede come protagonista Lupin III.

Il film è stato prodotto in occasione del 40º anniversario della nascita del ladro gentiluomo, nato dalla penna di Monkey Punch.

Lupin III Green vs Red streaming

Lupin III Green vs Red streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili