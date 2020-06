Una Notte Da Leoni è il film stasera in tv domenica 7 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una Notte Da Leoni film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hangover

GENERE: Commedia

ANNO: 2009

REGIA: Todd Phillips

CAST: Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen, Sandra Currie

DURATA: 98 Minuti

Una Notte Da Leoni film stasera in tv: trama

Doug si deve sposare tra due giorni e decide di trascorrerli a Las Vegas con gli amici di sempre Phil, un professore svagato con moglie e figli, Stu, un dentista vittima dei soprusi della fidanzata, e Alan, suo futuro cognato, grassottello e molto infantile. Tutti insieme partono per Las Vegas a bordo di una splendida Mercedes da collezione. La mattina seguente si sveglieranno in una suite quasi completamente distrutta chi con un dente in meno mentre nella camera gira una gallina e nel bagno c’è una tigre. Nessuno ricorda cosa sia accaduto la sera prima. C’è solo una certezza nessuno sa dove sia finito Doug, il futuro sposo. I tre amici allarmati dal loro stato confusionale e dall’assenza di Doug decidono di ricostruire la notte trascorsa per ritrovare il loro amico scomparso, scoprendo un poco alla volta di aver detto e fatto cose inenarrabili. Intanto a Los Angeles la sposa aspetta lo sposo…

Una Notte Da Leoni film stasera in tv: curiosità

Una notte da leoni ha vinto un Golden Globe come miglior film commedia o musicale. Le musiche del film sono composte da Christophe Beck. Ma nella colonna sonora ci sono venti canzoni di vari (Phil Collins, Kanye West, The Donnas, Wolfmother e altri). Inoltre c’è anche una versione alternativa di Candy Shop di 50 Cent, eseguita da The Dan Band. Durante i titoli di coda si ascolta Right Round di Flo Rida.

Globalmente gli incassi al botteghino sono stati di oltre 467 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 35 milioni.

Una Notte Da Leoni streaming

Una Notte Da Leoni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una Notte Da Leoni film stasera in tv: trailer

