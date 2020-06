I Soliti Idioti è il film stasera in tv domenica 7 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Soliti Idioti film stasera in tv: cast e scheda

USCITO: 4 novembre 2011

GENERE: Comico, Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Enrico Lando

CAST: Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Madalina Ghenea, Valeria Bilello, Giordano De Plano, Marco Foschi, Gian Marco Tognazzi

DURATA: 98 Minuti

I Soliti Idioti film stasera in tv: trama

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli sbarcano al cinema con le loro gag dissacranti e scorrette. Ruggero è un padre autoritario, volgare e disonesto che trascina il sensibile Gianluca, un giovane amante dell’arte e tecnologia, in situazioni tragicomiche. Il tutto per far assaporare al figlio la “vita vera”. Ad accompagnarli ci saranno alcune tra le coppie di personaggi più amate della sitcom, che intrecceranno il loro percorso con quello dei due protagonisti.

I Soliti Idioti film stasera in tv: curiosità

Il film ha incassato oltre 10 milioni e mezzo di euro.

La pellicola ha avuto un sequel uscito nelle sale il 20 dicembre del 2012.

I Soliti Idioti streaming

I Soliti Idioti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Soliti Idioti film stasera in tv: trailer

