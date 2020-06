Il Giovane Montalbano Capodanno: trama e streaming stasera in tv

Il Giovane Montalbano Capodanno con Michele Riondino va in onda stasera in tv lunedì 8 giugno 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Giovane Montalbano Capodanno: trama stasera in tv

Montalbano si è adattato al nuovo commissariato dove ha trovato colleghi che lo stimano. Anche il medico legale, con cui non perde occasione di punzecchiarsi, sembra apprezzare il suo grande spirito di osservazione. A distanza ormai di mesi dal suo arrivo a Vigata, Montalbano continua a vivere nell’Hotel Pirandello dove la notte del primo dell’anno viene commesso un misterioso omicidio. Il 1991, quindi, comincia pieno di lavoro per il giovane commissario, che si dimentica – o preferisce evitare – di fare gli auguri al padre, che abita a Vigata ma con cui Salvo sembra non voler avere nulla a che fare.

Il Giovane Montalbano Capodanno: cast e curiosità

La regia è di Gianluca Maria Tavarelli, mentre il cast è composto da Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi. Il film è tratto dall’omonimo racconto contenuto nella raccolta “Un mese con Montalbano” e “Meglio lo scuro” contenuto nella raccolta “La paura di Montalbano” edite da Arnoldo Mondadori Editore.

Il Giovane Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

