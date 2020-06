Mandela La lunga strada verso la libertà è il film stasera in tv domenica 7 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mandela La lunga strada verso la libertà film stasera in tv: cast

La regia è di Justin Chadwick. Il cast è composto da Idris Elba, Naomie Harris, Robert Hobbs, Mark Elderkin, Theo Landey, Grant Swanby, Gys De Villiers, Carl Beukes, Terry Pheto, Patrick Walton Jr., Sivuyile Ngesi, Nomfusi Gotyana.

Mandela La lunga strada verso la libertà film stasera in tv: trama

Basato sull’autobiografia scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela e interpretato da Idris Elba. Racconta la vita e la carriera politica di Nelson Mandela, inclusi i 18 anni trascorsi in carcere a Robben Island.

Mandela La lunga strada streaming

Mandela La lunga strada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mandela La lunga strada verso la libertà film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

