LA CATTEDRALE DEL MARE QUARTA PUNTATA. Martedì 9 giugno 2020 torna su Canale 5 la fiction spagnola intitolata in originale La catedral del mar. Scopri trama e anticipazioni sul terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Cattedrale del Mare quarta puntata: trama e anticipazioni 9 giugno 2020

La Cattedrale del Mare trama episodio 7 Vendetta. Convinto che Mar stia conducendo Arnau sul sentiero della tentazione, Joan aiuta Elionor con un piano per liberarsene. Margarida Puig fa visita a quest’ultima.

La Cattedrale del Mare trama episodio 8 Condannato. Si conclude la miniserie tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones. Joan si confida con Mar. Informato delle difficoltà di Arnau, Sahat torna a Barcellona, dove escogita un piano. Arnau e Francesca si ritrovano faccia a faccia.

