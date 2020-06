MANIFEST SECONDA PUNTATA. La serie tv della NBC va in onda in chiaro su Canale 5 da mercoledì 10 luglio 2019. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Manifest trama episodi 9 giugno 2020 su Canale 5

Manifest 1X05 Coincidenze. Questo episodio si concentra sui drammi personali di alcuni protagonisti. Verranno mostrate le storie di coloro che sono rimasti indietro all’indomani dello scomparsa del volo Montego 828. Intanto, Michaela cerca di proteggere Jared dalle conseguenze sul lavoro, mentre tiene a bada i suoi sentimenti personali. Nel frattempo Cal conduce Ben in una misteriosa avventura che risveglia Ben sulle sconcertanti abilità di suo figlio.

Manifest 1X06 Off Radar. Quando Cal si sveglia con una febbre altissima, Grace pensa ad un effetto collaterale causato dal trattamento sperimentale contro il cancro, ma Michaela e Ben sospettano che le condizioni di Cal possano essere collegate a un misterioso passeggero del volo 828. Mentre la situazione di Cal peggiora, Ben e Michaela cercano di rintracciare il passeggero scomparso…

Manifest cast

Melissa Roxburgh è Michaela Stone

Josh Dallas è Ben Stone

Athena Karkanis è Grace Stone

Luna Blaise è Olive Stone

J. R. Ramirez è Jared Vasquez

Parveen Kaur è Saanvi

Manifest streaming

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

