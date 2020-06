August Rush La musica nel cuore è il film stasera in tv mercoledì 10 giugno 2020 in onda seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

August Rush La musica nel cuore film stasera in tv: cast

La regia è di Kirsten Sheridan. Il cast è composto da Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard, William Sadler, Jamia Simone Nash, Alex O’Loughlin, Aaron Staton, Robin Williams, Henry Caplan, Tyler McGuckin, Becki Newton, Leon G. Thomas III.

August Rush La musica nel cuore film stasera in tv: trama

Un carismatico chitarrista irlandese (Jonathan Rhys Meyers) e una talentuosa violoncellista (Keri Russell) si incontrano in una magica notte newyorkse. Il destino separerà le loro strade, ma da quel fugace amore nasce il piccolo Evan. Cresciuto in un orfanatrofio (il nonno materno non poteva permettere che il piccolo rovinasse la carriera della madre), Evan dimostra subito un talento eccezionale per la musica.

Come eccezionale è la sua testarda convinzione che i suoi genitori non lo volessero abbandonare. Lasciato l’orfanatrofio, il ragazzino parte alla volta di New York alla ricerca di quella famiglia che un maligno fato gli ha negato. Sulla sua strada incontra un misterioso individuo (Robin William) che decide di aiutarlo.

August Rush La musica nel cuore streaming

August Rush La musica nel cuore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La musica nel cuore August Rush film stasera in tv: trailer

