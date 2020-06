NERO A METÀ QUARTA PUNTATA. Mercoledì 10 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con diretta da Marco Pontecorvo. Ecco di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero a Metà quarta puntata: trama e anticipazioni 10 giugno 2020

Nero a Metà quarta puntata episodio 7 Una canzone per te. Carlo e Malik indagano su un caso difficile. Infatti quando una giovane cantante rapper viene ritrovata morta sul tetto di un autobus, i due devono capire se si è suicidata oppure si tratta di omicidio. Intanto la tensione cresce tra Alba e Malik, così come tra Muzo e sua moglie Olga quando i due si ritrovano a dover lavorare insieme. Nel frattempo Cristina decide di lasciare Franco e si trasferisce. Infine La Carta cerca di coinvolgere Santagata nelle indagini del caso Bosca.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero a Metà quarta puntata: trama e anticipazioni 10 giugno 2020

Nero a Metà quarta puntata episodio 8 Una famiglia tranquilla. Carlo e Malik sono impegnati nelle indagini su un nuovo caso: viene infatti ritrovato un cadavere in una gioielleria italiana a Chinatown. Procedono anche le indagini sul caso Bosca anche se Malik e Carlo studiano il caso separatamente. Guerrieri però può contare sull’aiuto inaspettato di di Olga.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero a Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Nero A Metà sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Nero A Metà basta andare sull’hashtag ufficiale #NeroAMetà, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Nero A Metà e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Nero A Metà: link utili