Ocean’s Eleven è il film stasera in tv mercoledì 10 giugno 2020 in onda prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ocean’s Eleven film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Soderbergh. Il cast è composto da George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Casey Affleck.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ocean’s Eleven film stasera in tv: trama

Danny Ocean, accusato di rapina e truffa aggravata, esce di galera dopo ben quattro anni di reclusione. Va subito da un suo vecchio amico, Rusty Ryan, un uomo dedito ai furti, alle rapine ed ora impegnato nel gioco del gioco d’azzardo e del poker. Rusty Ryan propone a Danny di fare un ultimo colpo insieme, il colpo della vita: derubare i tre casinò più importanti di Las Vegas (Il Mirage, Il Bellagio e l’MGM Grand), di proprietà del milionario Terry Benedict. I due contattato un altro amico, Reuben Tishkoff, a cui propomgono l’affare. Reuben accetta l’offerta, poiché Benedict sta per demolire il suo di casinò. Per procedere, Danny Ocean recluta altre otto persone, assegnando ad ognuna di loro un compito ben prestabilito e così..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ocean’s Eleven film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il remake del vecchio film del 1960 Colpo Grosso diretto da Lewis Milestone con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Di seguito la trama e il trailer del film.

Ocean’s Eleven streaming

Ocean’s Eleven streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ocean’s Eleven film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2umcjmQgNRg

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili