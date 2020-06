CHE DIO CI AIUTI 5 SECONDA PUNTATA. Torna in replica su Rai 1 da giovedì 11 giugno 2020 la fiction della fiction con Elena Sofia Ricci con la quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 5 seconda puntata: trama e anticipazioni 11 giugno 2020

Che Dio Ci Aiuti 5 seconda puntata – episodio 3 Il cuore in soffitta. Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha una brutta sorpresa quando scopre chi è realmente. Azzurra vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma cosa la trattiene? Nel frattempo Gabriele dà a Valentina una bellissima notizia…

Che Dio Ci Aiuti 5 seconda puntata – episodio 4 Ultima occasione. Suor Angela scopre che Gabriele nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina. Nico porta avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova la loro relazione “aperta”. Intanto Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele.

Che Dio Ci Aiuti 5 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della fiction sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

