Il gioco del ricatto è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il gioco del ricatto film stasera in tv: cast

La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da McKinley Blehm, Scottie Thompson, Lucas Kerr, Davida Williams, Erik Fellows, Matthew Pohlkamp, Pamela Roylance, Alison Robertson, Victoria Scott.

Il gioco del ricatto film stasera in tv: trama

Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma, mentre sono allo zoo, Lindsay sparisce. Uno sconosciuto la contatta al telefono e le ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia, così, un incubo per la donna che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene. Dopo poco, però, Rachel si renderà conto che non si tratta di uno sconosciuto. Il rapitore, infatti, altri non è che il suo vecchio fidanzato di dieci anni prima, che lei aveva visto uccidere un uomo e che aveva denunciato alla polizia. Carter, per vendicarsi, la costringerà a chiedere il divorzio, a dire alla moglie alla sua amica di essere l’amante del marito, a rubare i soldi nella cassaforte di casa, sempre minacciando di uccidere la figlia. Alla fine, però, le cose non andranno come aveva previsto Carter.

Il gioco del ricatto streaming

Il gioco del ricatto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

