Notte prima degli esami è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Notte prima degli esami film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2005

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori, Carola Stagnaro

DURATA: 100 Min

Notte prima degli esami film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ’80. Inizia l’estata e Luca insieme ai suoi amici è impegnato a preparare e ad affrontare gli esami di maturità. Ma lo studio non è in verità la loro attività principale. Sono infatti intenti a collezionare un’incredibile serie di buffe disavventure. Luca in un momento di pazzia e di inusitato coraggio, rovescia su Martinelli, il terribile professore di lettere, una micidiale collezione di insulti e accuse.

Viene subito dopo la sua alzata di testa a scoprire che proprio Martinelli sarà il membro interno della comissione d’esame. Ma Luca ha anche altri pensieri. Si è innamorato di una esuberante coetanea conosciuta ad una festa, Claudia. La ragazza è però fidanzata con un ragazzo palestarto e tutto muscoli. Luca non si perde d’animo e si metta alla ricerca di Claudia di cui conosce solo il nome. Ma Claudia è la figlia dell’odiato professor Martinelli.

Notte prima degli esami film stasera in tv: curiosità

Il film è il primo lavoro come regista Fausto Brizzi, che ha vinto per questo film il premio come miglior regista esordiente ai David di Donatello 2006.

La pellicola ha ottenuto un grande successo commerciale e di critica. Ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri ed ha ricevuto 10 candidature ai David di Donatello.

In Italia il film ha incassato € 12.469.000

Fausto Brizzi ha diretto nel 2007 Notte prima degli esami – Oggi, ambientato nell’estate 2006. Questo film ha superato gli incassi del primo e il regista ha vinto il Nastro d’Argento 2007 come personaggio dell’anno.

Notte prima degli esami streaming

Notte prima degli esami streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Notte prima degli esami film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UKlYb7WD1_I

