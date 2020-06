Notting Hill è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Notting Hill film stasera in tv: cast

GENERE: commedia / romantico

ANNO: 1999

REGIA: Roger Michell

CAST: Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Emma Chambers, James Dreyfuss, Tim McInnerny, Matthew Modine, Gina McKee

Notting Hill film stasera in tv: trama

A Notting Hill il timidissimo William Thacker (Hugh Grant) lavora nel suo negozio di libri, quando un giorno entra per caso Anna Scott (Julia Roberts). Lei è una bellissima e amata diva di Hollywood, nel pieno della sua carriera cinematografica. Tra i due c’è subito del feeling, e le cose diventano romantiche quando Anna si rifugia a casa di William per scappare dai paparazzi. Anche la famiglia di lui è subito conquistata dalla simpatica Anna, che a sua volta di innamora di quella piccola isola felice. Ma i problemi per una star del cinema sono dietro l’angolo..

Notting Hill film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto diversi premi, tra cui tre Empire Awards nel 1999. Inoltre è stato nominato per tre Golden Globe 2000.

Oltre ad aver ricevuto ottime recensioni dalla critica, Notting Hill ha incassato più di 360 milioni di dollari in tutto il mondo.

La casa con la porta blu in cui vive William esiste davvero. Un tempo apparteneva allo sceneggiatore Richard Curtis.

Le scene ambientate al Ritz sono state girate realmente al Ritz di Londra, ma tra le 2 e le 4 di notte in modo da non disturbare gli ospiti dell’albergo.

Molte scene di Julia Roberts utilizzate durante i titoli di apertura sono tratti da Entertainment Tonight (1981).

In tutti il film Anna Scott non dice mai il nome di William, ne indirettamente ne parlando con lui.

Julia Roberts e Hugh Grant sono stati da subito gli attori desiderati dai produttori per i ruoli di Anna e William. Inoltre la Roberts era l’unica voluta dal regista, che però non si aspettava accettasse.

Notting Hill streaming

Notting Hill streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Notting Hill film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=u01y_3JPBHk

