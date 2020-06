Olé è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Olé film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Daryl Hannah, Natalia Estrada, Francesca Lodo, Brigitta Boccoli, Armando De Razza, Niccolò Contrino.

Olé film stasera in tv: trama

Il professore di matematica Archimede Formigoni (Massimo Boldi) e il professore di lettere Salvatore Rondinella (Vincenzo Salemme) accompagnano in gita gli studenti di un liceo milanese. I due sono rivali storici. E ovviamente all’origine di tutto c’è una donna. A inasprire l’inimicizia arriva un’altra donna: in un locale di Flamenco a Siviglia incontrano Maggie Granger (Daryl Hannah), docente di San Francisco al seguito di un’allegra comitiva di studentesse americane. Entrambi si lanciano in una corte spietata, ma Maggie sembra prediligere Archimede, soprattutto per la sua somiglianza col defunto marito. A rompere le uova nel paniere arriva l’ennesima donna, la soubrette Anna Montez (Natalia Estrada), che ha scambiato il buon Archimede per un paparazzo.

Olé streaming

Olé streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Olé film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/xzOf4-ebWQs

Stasera in TV sui social

