Scemo e più Scemo è il film stasera in tv venerdì 12 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scemo e più Scemo film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Farrelly. Il cast è composto da Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rowell, Joe Baker, Hank Brandt, Teri Garr, Felton Perry.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scemo e più Scemo film stasera in tv: trama

Lloyd Christmas fa l’autista di limousine mentre il suo amico Harry Dunne porta a spasso cani in un furgone camuffato da cane pastore. Lloyd si trova ad accompagnare all’aeroporto la bella Mary Swanson, di cui si innamora a prima vista, la quale dimentica una valigetta. Lloyd decide di partire per Aspen sulle tracce di Mary per restituirle la valigetta, e naturalmente coinvolge anche l’inseparabile Harry.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scemo e più Scemo streaming

Scemo e più Scemo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scemo e più Scemo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili