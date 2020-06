Fuoco Assassino è il film stasera in tv sabato 13 giugno 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fuoco Assassino film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: Backdraftshare

GENERE: Drammatico, Giallo

ANNO: 1991

REGIA: Ron Howard

CAST: Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Donald Sutherland, Jennifer Jason Leigh, Scott Glenn, Rebecca De Mornay, Jason Gedrick, J.T. Walsh, Tony Mockus

DURATA: 135 Minuti

Fuoco Assassino film stasera in tv: trama

Il tenente Stephen McCaffrey comanda la squadra n. 17 del Corpo dei Vigili del fuoco di Chicago. Stephen ha un fratello minore, Brian. Da piccolo assistì alla morte del padre che tentava di salvare un bambino dalle fiamme. Da allora è insieme respinto ed affascinato dal fuoco. Brian, deciso a seguire le orme del padre, entra nella squadra di Stephen. Al suo primo intervento in un incendio Brian, impaurito, porta in salvo un manichino e viene deriso da tutti. Viene trasferito all’ufficio di un ispettore del Corpo Donald Rimgale dove si fanno le indagini sui casi di incendi dolosi.

Gli incendi sono troppo, le vittime si susseguono. Forse la causa è dolosa. L’ispettore Rimgale, ispezionando le rovine di vari edifici, si convince che il dolo c’è: un elemento chimico, messo in loco a facilitare la combustione, ha lasciato indubbie tracce. Il colpevole verrà scoperto. Durante un apocalittico incendio, i due fratelli si trovano a tu per tu con il piromane fra le mura di un edificio in fiamme…

Fuoco Assassino film stasera in tv: curiosità

Kurt Russell interpreta due ruoli in Fuoco Assassino: prima è Dennis Mccaffrey il padre di morto in un incendio; poi interpreta il ruolo di Bull il fratello maggiore Stephen e Brian.

Il vero investigatore su incendi dolosi interpretato nel film da Robert De Niro appare in alcune scene dei film.

Lo sceneggiatore Gregory Widen è stato per tre anni un vigile del fuoco prima di entrare nel mondo del cinema. La trama è ispirata alla morte di un suo amico in un incendio.

Fuoco Assassino ha ricevuto 3 nomination agli Oscar del 1992 (miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali). Nel 1992 il film ha ottenuto anche due nomination agli MTV Movie Awards.

Fuoco Assassino streaming

Fuoco Assassino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fuoco Assassino film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

