Il mio amico Nanuk è il film stasera in tv sabato 13 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il mio amico Nanuk film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Midnight sun

GENERE: Avventura, Family

ANNO: 2014

REGIA: Roger Spottiswoode, Brando Quilici

CAST: Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Linda Kash, Kendra Timmins, Michelle Thrush, Imajyn Cardinal, Nanuk

DURATA: 90 minuti

Il mio amico Nanuk streaming

Il mio amico Nanuk streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il mio amico Nanuk film stasera in tv: trama

Luke è ragazzo di 14 anni che da poco si è trasferito in una cittadina del nord del Canada, vicino alle distese di ghiaccio dove il padre esploratore è morto durante una tempesta. Un giorno scopre nel suo garage un cucciolo di orso bianco separato dalla madre perchè pericolosa. Inizia così una bella storia di amicizia tra il ragazzo e Nanuk, il cucciolo di orso. Luke decide di riportare il cucciolo alla madre. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk, guida Inuit che conosce quei territori ostili e pericolosi. Durante il viaggio fino all’estremo nord, una tempesta separa Muktuk da Luke e il cucciolo che dovranno sopravvivere a animali feroci, freddo e tempeste. Alla fine Luke, in un percorso che lo vedrà prendere decisioni difficili, riuscirà a riportare a mamma orsa il suo cucciolo.

Il mio amico Nanuk film stasera in tv: curiosità

Brando Quilici, figlio di Folco, ha seguito le orme del padre ed è un documentarista che per anni ha lavorato per il National Geographic e per Discovery Channel.

Nella realizzazione della pellicola è stato importante anche il cameraman specializzato nelle riprese nelle zone polari, Doug Allan.

Le sequenze del film sono state girate in Canada e nelle isole Svalbard in modo da riprendere gli orsi nel loro habitat naturale.

I sopralluoghi nelle zone delle riprese sono iniziati oltre un anno e mezzo prima dell’inizio del film

Il periodo delle riprese è durato solo 32 giorni per evitare che il cucciolo d’orso crescesse troppo e diventasse pericoloso.

Il cucciolo di orso si chiama Pezoo ed è nato nel Polar Ocean World di Pechino.

Il mio amico Nanuk film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

