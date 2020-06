Ossessione senza fine è il film stasera in tv sabato 13 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ossessione senza fine film stasera in tv: cast

La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da Eric Roberts, Brianna Joy Chomer, Jon Briddell, Deborah Zoe, Carson Boatman, Wyntergrace Williams, Crystal Allen, Tina Martin.

Ossessione senza fine film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Una adolescente di nome Sophie viene ricoverata in ospedale dopo un terribile incidente d’auto. Fortunatamente per lei, il cardiochirurgo Albert Beck è in ospedale e le salva la vita. Mentre Sophie recupera bene dopo l’operazione, il dottor Beck le dà molte attenzioni, forse troppe al punto che la ragazza inizia a preoccuparsi. Non ha torto, presto il dottore mette in atto un piano terribile pur di tenerla tutta per sé…

Ossessione senza fine streaming

Ossessione senza fine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

