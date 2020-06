Romanzo Criminale è il film stasera in tv domenica 14 giugno 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Romanzo Criminale film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 settembre 2005

GENERE: Drammatico

ANNO: 2005

REGIA: Michele Placido

CAST: Stefano Accorsi, Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Toni Bertorelli, Massimo Popolizio, Elio Germano, Stefano Fresi, Francesco Venditti, Andrea Ricciardi, Roberto Brunetti, Antonello Fassari, Gianmarco Tognazzi, Gigi Angelillo, Franco Interlenghi, Roberto Infascelli, Donato Placido, Daniele Miglio, Benedetto Sicca, Giorgio Careccia

DURATA: 152 Minuti

Romanzo Criminale film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Roma, anni ’70. Per controllare il territorio, il Libanese (Pierfrancesco Favino), il Freddo (Kim Rossi Stuart) e il Dandi (Claudio Santamaria), tre giovani della piccola malavita romana, si uniscono ad altri malavitosi, tra cui il Nero (Riccardo Scamarcio), formando la famigerata Banda della Magliana che per ben 25 anni ha seminato il terrore in tutta Italia. Dal sequestro del barone Rosellini, al controllo del traffico dell’eroina, il gruppo mette in piedi una capillare organizzazione criminale che può beneficiare non solo della protezione della Mafia, ma anche della collusione con alcuni politici. L’unico che cerca di contrastarne lo strapotere è il commissario Scialoja (Stefano Accorsi) che finisce per innamorarsi di Patrizia (Anna Mouglalis), la donna di Dandi.

Romanzo Criminale film stasera in tv: curiosità

Il film è la trasposizione cinematografica dall’omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo, a sua volta ispirato a vicende realmente accadute.

La banda della Magliana è quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale che abbia mai operato a Roma.

Il film ha conquistato otto premi David di Donatello 2006 e cinque Nastri D’Argento.

Quando uscì al cinema, il film era più corto di mezz’ora per i tagli di post-editing. Le scene sono poi state aggiunte nella messa in onda televisiva.

Romanzo Criminale film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GWA1z9hrSd8

