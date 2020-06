Un compleanno da leoni è il film stasera in tv domenica 14 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un compleanno da leoni film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Lucas e Scott Moore. Il cast è composto da Miles Teller, Justin Chon, Sarah Wright, Daniel Booko, Jonathan Keltz, Samantha Futerman, François Chau, Christiann Castellanos, Skylar Astin, Dustin Ybarra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un compleanno da leoni film stasera in tv: trama

Jeff Chang ha tutti i numeri di un vero “studente modello”. Finora ha sempre fatto quel che suo padre, il rigido dottor Chang, si aspettava che lui facesse. Adesso, alla vigilia del compimento della maggiore età, i suoi migliori amici, Casey e Miller, gli propongono di uscire per una birra per festeggiare l’imminente compleanno. Sebbene proprio il giorno dopo lo aspetti l’esame per entrare alla Facoltà di Medicina, evento che suo padre aspetta da sempre con trepidazione, Jeff decide di accettare la proposta. Peccato che quella che doveva essere una serata tutto sommato “normale” presto si trasforma in una notte sfrenata di eccessi e bagordi. Che ne sarà dell’esame di Jeff, forse il più importante della su vita?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un compleanno da leoni streaming

Un compleanno da leoni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un compleanno da leoni film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili