Una notte da leoni 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hangover 2

USCITO IL: 25 maggio 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Todd Phillips

CAST: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Todd Phillips, Ed Helms, Nick Cassavetes, Juliette Lewis, Mike Tyson, Jamie Chung, Ken Jeong, Aedin Mincks, William A. Johnson, Tanner Maguire, Mason Lee, Sandra Currie, Alex Revan, Paul Giamatti

DURATA: 102 Minuti

Una notte da leoni 2 film stasera in tv: trama

Phil, Stu, Alan e Doug partono per Bangkok dove si svolgerà il matrimonio di Stu. I quattro sono decisi a evitare le catastrofi di Las Vegas, ma le cose non andranno come previsto…

Una notte da leoni 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del secondo capitolo della saga cinematografica Una notte da leoni che, comprende anche un terzo film.

Anche in questa secondo capitolo partecipa l’ex pugile Mike Tyson nei panni di se stesso.

Il film tra numerose candidature ricevute, è stato nominato ai Razzie Awards come Peggior prequel, remake, rip-off o sequel.

Una notte da leoni 2 streaming

Una notte da leoni 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una notte da leoni 2 film stasera in tv: trailer

