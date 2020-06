L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles è il film stasera in tv lunedì 15 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: LA Apocalypse

GENERE: Azione, Thriller, Fantascienza,

REGIA: Michael J. Sarna

CAST: Christopher Judge, Raymond J. Barry, Kamar de los Reyes, Gina Holden, Peter Katona, Eric Allan Kramer, Christian Levatino, Adam Lieberman, Melina Lizette, Jon Mack, David Lago, David Cade, Greg Serano, Lila Dupree

DURATA: 80 minuti

L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Per 5 miliardi di anni, il centro della Terra ha operato come un gigantesco reattore nucleare. Il nucleo incandescente della Terra sta per esplodere e la città di Los Angeles si trova su uno dei punti in cui la pressione interna è maggiore. Dopo una evacuazione di massa, solo poche persone sono rimaste nella metropoli deserta. Tra queste Calvin Crawford è uno dei pochi rimasti perchè p alla disperata ricerca della sua fidanzata, Ashley. La ragazza è stata rapita e viene tenuta in ostaggio…

L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles film stasera in tv: curiosità

Il film non va confuso col film L.A. Zombie – L’ultima apocalisse del 2014 di Turner Clay.

Il regista del film Michael J. Sarna è anche uno stunt professionista che ha lavorato in moltissime produzioni e serie tv (Star Trek: The Next Generation e Walker Texas Ranger).

La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Neil Elman ed Erik Estenberg.

Le musiche originali del film sono di Mario Salvucci, autore delle colonne sonore anche di Jurassic City, Sand Sharks, Silent Night Zombie Night.

L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles streaming

L.A. Apocalypse Apocalisse a Los Angeles streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

